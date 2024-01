Lenkerin (36) fuhr Parkplatzeinweiser in Tirol gezielt nieder

Die Frau fuhr bewusst auf einen Einweiser des Skiparkplatzes los, der sie an der Weiterfahrt hindern wollte, nachdem sie bereits die Kolonne von anderen Gästen überholt hatte.

Die Frau war mit ihrem Pkw aus der Kolonne ausgeschert und fuhr auf den 30 Jahre alten Bediensteten los, der ihr per Handzeichen zu verstehen gab, dass sie anhalten soll. Die Frau fuhr ihm allerdings leicht gegen die Unterschenkel. Nach intensivem Blickkontakt und nochmaligen Handzeichen, so die Polizei, ignorierte die Frau diese Aufforderung abermals und fuhr ihm zuerst leicht gegen dessen Schienbeine, ehe diese dann Vollgas gab und der Einweiser dadurch bäuchlings auf der Motorhaube des Pkw zum Liegen kam. Er konnte sich in weiterer Folge an der Motorhaube festhalten. Nach ca. drei Meter Fahrt hielt die Frau dann ihr Fahrzeug abrupt an, worauf der Mann seitlich von der Motorhaube rutschte.

Nach ersten Erhebungen blieb der 30-Jährige durch den Vorfall unverletzt. Die Lenkerin setzte ihre Fahrt mit Vollgas fort und konnte ausgeforscht werden. Sie wird wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht, weitere Anzeigen folgen an die Bezirkshauptmannschaft Reutte.

