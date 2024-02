Leichtes Erdbeben in der Steiermark

Deutlich zu spüren, aber ohne bekannte Schäden an Gebäuden - das war das Erdbeben der Magnitude 2,5 am heutigen Donnerstag um 17.20 Uhr. Im Bereich des Epizentrums, 4 Kilometer westlich der Bezirkshauptstadt, sei es deutlich zu spüren gewesen, berichtet GeoSphere Austria. Bei einem Beben dieser Stärke sei nicht zu erwarten, dass noch Schäden an Häusern auftauchen könnten, so die Seismologen in einer Aussendung.

Lokalisation: In der Gegend von Leibnitz in der Steiermark war das Erdbeben deutlich zu spüren.

