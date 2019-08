Leichenfund auf Campingplatz: Was bisher bekannt ist

Die Frau des Wieners soll sich in psychiatrischer Behandlung befinden. Der Mann dürfte den Erhebungen zufolge von einem Auto erfasst worden sein. Davor dürfte sich das Paar laut Medienberichten gestritten haben.

Die Frau des Toten konnte laut Medienberichten noch nicht befragt werden, sie soll demnach am Dienstag alkoholisiert gewesen sein. Der 54-Jährige erlitt laut ORF NÖ schwere Verletzungen im Bereich des Rumpfes und starb, am Steuer des Wagens dürfte seine Ehefrau gesessen sein. Nach dem Leichenfund war die Spurenauswertung im Gange, am Freitag soll die Obduktion durchgeführt werden.