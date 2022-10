Leiche von vermisster Frau im Waldviertel gefunden

Wie berichtet, war die Waldviertlerin seit den Abendstunden des 16. Oktober abgängig. Mehr als eine Woche später, am Vormittag des 24. Oktober, wurde die Leiche der 48-Jährigen in einem Teich in Langau (Bezirk Horn) entdeckt. Die Tote befand sich im Fahrzeug, teilte das LKA in einer Aussendung mit. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, eine Obduktion folgt. Was genau passiert ist, darüber konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. "Weitere Erhebungen zur Ursache werden durch Kriminalisten geführt", hieß es am Montagnachmittag.