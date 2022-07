Leiche von vermisstem Alpinisten nach Monaten gefunden

Die Familie des jungen Wieners hat nun Gewissheit: Die sterblichen Überreste des 28-Jährigen wurden von einem Spürhund in rund 1700 Metern Seehöhe gefunden, wie die Kleine Zeitung berichtete. Der Alpinist war Ende November als vermisst gemeldet worden.

Seine Mutter hatte am 29. November 2021 eine Anzeige erstattet, nachdem sie seit zwei Tagen nichts von ihrem Sohn gehört hatte. Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige vermutlich eine Wanderung in Richtung Hochmölbing (2.336 Meter Seehöhe) im Toten Gebirge unternommen haben dürfte. Sein Auto wurde am Ausgangspunkt zu der Tour, dem Parkplatz Schönmoos bei Wörschach (Bezirk Liezen), gefunden.

Mehrere Suchaktionen ohne Erfolg

Seither waren mehrere großangelegte Suchaktionen erfolglos abgebrochen worden – zuletzt Anfang Juni, als rund 140 Männer und Frauen im Gebiet um den Hochmölbing im Einsatz standen. Dabei suchten Kräfte von neun Bergrettungsstellen aus den Gebieten Liezen und dem Ausseerland, der Alpinpolizei und der Freiwilligen Feuerwehren insgesamt 15 definierte Gebiete ab. Unterstützung kam dabei von vier Einsatzteams der Such- und Lawinenhundestaffel und dem Polizeihubschrauber "Libelle Steiermark".

Ermittlungen werden weitergeführt

Auch Hinweisschilder auf den Wander- und Skitouren-Routen im betroffenen Bereich hatten auf den Vermissten aufmerksam gemacht. Ende Juni kamen entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, berichtete die Kleine Zeitung. Die Suche wurde wieder aufgenommen. Schließlich entdeckte ein Spürhund die Leiche im Bereich des Schafberges, südlich des Hochmölbings. Sie wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers per Tau geborgen.

Gefunden wurde der Wiener "außerhalb des eigentlichen Suchgebietes", berichtete die Alpinpolizei Liezen. Er dürfte von der geplanten Route abgekommen sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden weitergeführt, heißt es.