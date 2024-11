Leiche von in Wien vermisstem Baby in Mistkübel gefunden

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Das seit Donnerstag in der Wiener Klinik Favoriten verschwundene Baby ist tot beim Spitalsgelände aufgefunden worden. Das teilte die Wiener Polizei mit. Demnach ist die 30-jährige Mutter des erst rund eine Woche alten Säuglings dringend tatverdächtig, das Mädchen in der Kundratstraße bei der Klinik in einen Abfallcontainer geworfen zu haben. Das Baby war am Donnerstag in der Klinik Favoriten in Wien verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion, auch mit Hunden und einer Drohne in der Nacht, brachte zunächst keine Erkenntnisse.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die OÖN haben berichtet: Baby aus Wiener Krankenhaus verschwunden

Mutter einvernommen

Einer Pflegerin war aufgefallen, dass das eine Woche alte Kind nicht in dem Zimmer auf der Neonatologie-Station des Spitals war. Diese verständigte die Mutter, die sich kurz aus dem Raum entfernt hatte. Dann wurde die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten infolge das Krankenhaus-Areal und suchten das ganze Spital nach dem Neugeborenen ab. Auch ausfahrende Autos wurden kontrolliert. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) hatte noch am Donnerstag darauf hingewiesen, dass es keinen freien Zugang zu der Station gebe. Nicht zuletzt deshalb dürfte sich der Verdacht von Haus aus auf das engste Familienumfeld und vor allem auf die Mutter konzentriert haben. Die 30-Jährige wurde auch in der Nacht einvernommen und dürfte den Ermittlern letztlich gesagt haben, wo ihr Kind zu finden ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.