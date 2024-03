Leiche nach Autobrand in NÖ entdeckt: Obduktion angeordnet

Die Identität wird mittels DNA-Abgleich final geklärt. Ergebnisse lagen am Dienstag noch nicht vor, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl. Laut einem "Kurier"-Onlinebericht dürfte der Betroffene Suizid verübt haben.

Augenzeugen in einem Fahrzeug hatten den brennenden Wagen auf der Straße zwischen Pressbaum und Wolfsgraben in der Nacht auf Montag bemerkt und kurz nach 3 Uhr die Einsatzkräfte verständigt. Beim Eintreffen der Helfer stand der unter einer Autobahnbrücke abgestellte Pkw noch in Flammen. Kriminalisten gehen laut einem "Kurier"-Bericht von Suizid aus. Die Polizei verwies auf Nachfrage auf laufende Ermittlungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.