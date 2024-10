Leiche in Wohnung in Wien-Favoriten gefunden

Die Landespolizeidirektion bestätigte vorerst den Fund einer männlichen Leiche, die "massive Verletzungen aufwies". Ersten Informationen zufolge soll ein Mann den Vorfall in einer Polizeiinspektion in Oberösterreich gemeldet haben: In seiner Wohnung im Favoritner Sonnwendviertel liege eine Leiche. Der Mann wurde Medienberichten zufolge vorerst in Polizeigewahrsam genommen. Laut einem Polizeisprecher wurde er aber noch nicht einvernommen.

Die Spezialeinheit WEGA öffnete die Wohnung und fand den Toten. Die Spuren deuten auf Fremdverschulden hin. Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Die Identität des Opfers ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zum Täter lagen vorerst keine weiteren Informationen vor.

Weitere Informationen folgen.

