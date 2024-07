Leiche in Wiener Hotel - Verdächtiger (33) wurde festgenommen

Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (online) wurde seitens der Polizei bestätigt. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde demnach durch eine Sondereinheit der tschechischen Polizei in der Nähe seines Wohnhauses gestellt, hieß es in einer Aussendung.

Das Opfer war am Vormittag von einem Arbeitskollegen gefunden worden. Der Mann war in das Hotel gekommen, um nachzusehen, weil der Bauarbeiter nicht zur Arbeit erschienen war.

Die OÖN haben berichtet: Mordalarm in Wiener Hotel

Der Verdächtige befand sich am Donnerstag in Tschechien in Haft. Die Hintergründe zu der Tat sind laut einer Sprecherin der Polizei noch vollkommen unklar. Die österreichische Polizei wartet nun auf die Überstellung des Mannes. Laut Medienberichten dürfte das Opfer mit einem Sessel erschlagen worden sein.

