Leiche bei Tiroler Inn: Toter war abgängiger 28-jähriger Tscheche

Es handelt sich um einen am 25. Mai von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldeten 28-jährigen Tschechen, sagte ein Polizeisprecher. Dies wurde im Zuge einer DNA-Untersuchung festgestellt. Nach einer durchgeführten Obduktion hatte man noch keine näheren Angaben machen können. Nach dem Mann war mehrere Male erfolglos gesucht worden, hieß es. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Bereits nach Fund der Leiche am 16. Juli hatte es geheißen, dass der Fall in Zusammenhang mit Vermisstenmeldungen in der Gegend stehen könnte.

