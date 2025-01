Lech: 65 Meter breite Lawine ging auf Skipiste ab

Ein Skiführer stellte das Schneebrett im Bereich der Bergstation der Steinmähderbahn fest. Nach einer folgenden groß angelegten Suchaktion mit Lawinenverschütteten-Suchgeräten konnte Entwarnung gegeben werden, es wurde niemand verschüttet teilte die Polizei mit.

Offenbar hatte sich das Schneebrett in einer Steilrinne unterhalb der "Mohnenfluh" gelöst und die Skipiste verlegt. An der Suche auf dem Lawinenkegel waren Mitglieder der Bergrettung Lech, Lawinenhunde, Alpinpolizisten, Skilehrer sowie Skifahrer beteiligt. Unterstützt wurden sie dabei von der Flugpolizei sowie der Besatzung eines Notarzthubschraubers. Zum Zeitpunkt des Lawinenabganges herrschte im Arlberggebiet Warnstufe 2, also mäßige Lawinengefahr.

