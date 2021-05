Lebensmittel: Jährlich landen fast 800.000 Tonnen im Müll

In einem aktuellen Bericht übt der Rechnungshof (RH) scharfe Kritik am Ausmaß der Lebensmittelverschwendung in Österreich. Laut dem gestern vorgelegten Prüfbericht fallen in Österreich jährlich 790.790 Tonnen an vermeidbaren Essensabfällen an. Die Haushalte tragen laut RH mit 206.990 Tonnen am meisten zur Jahresmenge bei.

Dies sei jedoch nur ein "näherungsweiser Überblick" mit Daten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben wurden, schreiben die Prüfer. Eine RH-Empfehlung lautet daher: Das Umwelt- und Klimaschutzministerium solle künftig "in regelmäßigen Abständen in Einklang mit den EU-Vorgaben" solche Daten entlang der gesamten Lebensmittelkette besser erfassen.

Gegenstrategie gefordert

Generell legt der Rechnungshof dem Umwelt- und Klimaschutzministerium nahe, gemeinsam mit dem Landwirtschafts- und dem Konsumentenschutzministerium eine Gegenstrategie zur Verschwendung von Lebensmitteln vorzulegen. "Dabei wären alle Sektoren der Lebensmittelkette einzubeziehen", auch Landwirtschaft und Produktion.

Im Regierungsprogramm 2020-2024 ist ein Verbot der Entsorgung genusstauglicher Nahrungsmittel im Lebensmitteleinzelhandel verankert. Derzeit gibt es ein auf Freiwilligkeit basierendes Kooperationsmodell: 2017 hat der Einzelhandel demnach mit 12.250 Tonnen doppelt so viele Lebensmittel an soziale Einrichtungen weitergegeben wie 2013. Für den Fall eines gesetzlichen Entsorgungsverbots hatten die Empfänger wiederholt Bedenken hinsichtlich finanzieller und personeller Ressourcen sowie Kühlungs-, Lager- und Verteilungskapazitäten geäußert. Der Rechnungshof empfiehlt daher dem Ministerium, im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung für die Unternehmen zum Spenden von Lebensmitteln die infrastrukturellen, logistischen und finanziellen Rahmenbedingungen mitzubedenken.

Das Umweltministerium setzt laut RH auf das Aktionsprogramm "Lebensmittel sind kostbar!" – das etwa die Abhaltung von Kochworkshops beinhaltete – sowie das Abfallvermeidungsprogramm. Beide würden vor allem auf die Sektoren Handel, Außer-Haus-Verpflegung und privater Konsum abzielen. Was fehle, sei eine umfassende Strategie, monieren die Prüfer.

Die rund 800.000 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen jährlich "wären 70.000 randvoll geladene Lkw", rechnete Neos-Konsumentenschutzsprecher Felix Eypeltauer vor. Mit 791.000 Tonnen könnte man ganz Tirol und Vorarlberg ein Jahr lang satt machen", sagte Grünen-Umweltsprecherin Astrid Rössler.