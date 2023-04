Lebensgefährtin in Graz getötet: Steyrer (28) erstmals befragt

In diesem Haus wurde die Frau getötet.

Er zeigte sich nach Angaben der Polizei zeitlich und örtlich orientiert, wollte aber keinerlei Angaben zur Tat selbst machen. Der Verdächtige hatte nach der Bluttat noch einen Pkw-Unfall verursacht, bei dem ein Unbeteiligter gestorben und er selbst schwer verletzt worden ist.

Die Tat hatte sich gegen 6.00 Uhr Früh im Bezirk Wetzelsdorf ereignet. Die 39-Jährige wurde von ihren Nachbarn gefunden, für sie kam aber jede Hilfe zu spät. Ihr Lebensgefährte, der im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich gemeldet ist, flüchtete mit seinem Auto stadtauswärts. Dabei rammte er - laut Sachverständige in selbstmörderischer Absicht - einen 31-Jährigen Grazer, der noch am Unfallort verstarb.

Nach der Statistik der Autonomen Frauenhäuser Österreichs handelt es sich um den neunten mutmaßlichen Femizid des Jahres, der durch (Ex-)Partner, Familienmitglieder oder durch Personen mit Naheverhältnis zum Opfer verübt wurden.

Der Mordverdächtige raste nach der Tat in suizidaler Absicht in den Gegenverkehr und tötete dabei einen unbeteiligten Lenker Bild: ERWIN SCHERIAU (APA)

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.