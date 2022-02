Lawinendrama in Tirol: Fünf Tourengeher getötet

Bei einem Lawinenunglück im Bereich der Fließer Stieralpe im Tiroler Spiss direkt an der Grenze zur Schweiz sind am Freitag gegen Mittag fünf Tourengeher aus Schweden und ihr einheimischer Bergführer verschüttet worden. Fünf von ihnen sind ums Leben gekommen. Der überlebende Schwede habe per WhatsApp Alarm bei einem Landsmann schlagen können, hieß es gestern. Dieser sei die Tour wegen einer Verletzung nicht mitgegangen. Die Touristen dürften das Schneebrett selbst ausgelöst haben.

Zum Einsatzort in Spiss auf über 2.000 Metern Seehöhe flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber. Eine mächtige Lawine hatte die sechs Tourengeher unter sich begraben. Vier von ihnen konnten von Schweizer Bergrettern nur noch tot geborgen werden. Ein Tourengeher wurde noch reanimiert, aber auch dessen Rettung war nicht mehr möglich. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Überlebende wurde in ein Schweizer Krankenhaus geflogen. In dem Gebiet galt – wie auch überall anders im alpinen Gelände in Tirol – erhebliche Lawinengefahr.

ZIB 1: Sybille Brunner (ORF) berichtet über die 50 Lawinenabgänge am Freitag in Tirol und ordnet ein, ob die Lawinenwarnstufe erhöht werden soll.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dennoch kam es zu zahlreichen Unfällen. Bis zum frühen Nachmittag zählte die Rettungsleitstelle bereits 13 Lawinenabgänge, bei denen aber größtenteils keine Personen zu Schaden gekommen waren.

Am Rettenbachferner in Sölden lief am Freitag auch ein Großeinsatz: Fünf Freerider wurden dort von einer Lawine verschüttet, einer von ihnen musste reanimiert werden. Die Lawine wurde offenbar von den Wintersportlern selbst im freien Skiraum ausgelöst und erreichte eine Piste des Skigebiets. Ebenfalls kurz vor Mittag kam es im Skigebiet Kaltenbach zu einem Lawinenabgang. Variantenfahrer hatten im freien Skiraum das Schneebrett selbst ausgelöst, zwei Personen wurden teilverschüttet. Die Wintersportler konnten sich mit Hilfe einer weiteren Person selbst aus den Schneemassen befreien.

"Wütend und enttäuscht"

Der Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes, Rudi Mair, zeigte sich angesichts der zahlreichen Lawinenunfälle am Freitag wütend und enttäuscht. "Wenn man tagelang warnt und wieder warnt und dann trotzdem innerhalb von nur zwei Tagen mehr als 50 registrierte Lawinenunfälle passieren, schmerzt das auch persönlich." Mehrere Faktoren seien zusammengekommen, die fatale Unfälle zur Folge haben können: "Viel Neuschnee, stürmischer Wind mit Verfrachtungen und ein nahendes Wochenende mit prognostiziert gutem Wetter", sagt er.