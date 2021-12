Lawinendrama in Tirol: 14-Jähriger getötet

Bei einem tragischen Lawinenunglück in Zams in Tirol ist am Wochenende ein 14-jähriger Bursch ums Leben gekommen. Zwei weitere Jugendliche wurden schwer verletzt.

Das Drama ereignete sich am Samstag zu Mittag, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Sechs einheimische Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren wollten auf dem Venet in den Ötztaler Alpen Ski fahren. Als Abfahrt wählten sie den freien Skiraum in der Nähe des Weinberglifts. In einer Höhe von 2100 Metern nahm das Unheil seinen Lauf.

Die Jugendlichen fuhren in einen steilen Hang mit einer Neigung von 35 Grad ein, darunter machte die Gruppe dann halt. In diesem Moment löste sich oberhalb ein 70 Meter breites und etwa 250 Meter langes Schneebrett. Die Lawine erfasste die gesamte Gruppe. Der 14-Jährige wurde 100 Meter in die Tiefe gerissen und zur Gänze verschüttet. Seine Ortung erwies sich als schwierig, die Bergrettung brauchte eineinhalb Stunden, um den Buben auszugraben. Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Auch zwei seiner Freunde wurden verschüttet und mussten mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.

Genau eine Woche zuvor waren bei einem Lawinenunglück in Tweng im Lungau drei junge Männer aus Oberösterreich ums Leben gekommen. Darunter war der 19-jährige Alberndorfer Rene Hofer, der als der beste heimische Motocrosssportler seit Heinz Kinigadner galt.