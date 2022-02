Lawinenairbag rettete 36-Jähriger das Leben

Die Frau wurde am Samstagnachmittag am Kaunertaler Gletscher von einer Lawine mitgerissen, konnte aber ihren Airbag auslösen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol weiter mitteilte, kam die kurzzeitig total verschüttete Österreicherin am Auslauf der Lawine wieder an die Oberfläche. Sie wurde vom Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams (Bezirk Landeck) geflogen.

Die Rettung war vom 41-jährigen Begleiter der Frau alarmiert worden. Dieser war gegen 15.10 Uhr als erster den etwa 40 Grad steilen und felsdurchsetzten Nordhang abgefahren. Er blieb am Auslauf des Hanges stehen und sah, wie sich unterhalb der Skifahrerin eine Schneebrettlawine löste. Beim Versuch, der Lawine zu entkommen, sei sie dann gestürzt und mitgerissen worden.