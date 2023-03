Lawinenabgang in Tirol forderte ein Todesopfer

Die Wintersportlerin konnte – nachdem sie komplett verschüttet worden war – nur mehr tot geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher. Wie es von der Seilbahn Komperdell hieß, wurde die Lawine im freien Skiraum von der Variantenfahrerin selbst ausgelöst. Nähere Informationen zur Identität der Verunglückten lagen zunächst nicht vor.

Gegen 10.40 Uhr wurde der Lawinenabgang gemeldet, erst zu Mittag wurde die Frau leblos aus den Schneemassen befreit, hieß es. Der Lawinenkegel soll 30 Meter breit und 80 Meter lang gewesen sein. Die Variantenfahrerin dürfte kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich gehabt haben.

Großer Sucheinsatz

Die Folge war eine Suchaktion mit zahlreichen Beteiligten: 55 Einsatzkräfte von Bergrettung, Skischule, Seilbahn und eine Suchhundestaffel mit drei Lawinensuchhunden waren im Einsatz. Zudem flogen zwei Polizeihubschrauber.

In Tirol herrschte am Freitag vor allem in höheren Lagen verbreitet erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Das Land hatte zuvor gewarnt, dass das aktuell frühlingshafte und milde Wetter vor allem auch am Wochenende nicht nur viele Sonnenstunden, sondern auch eine steigende Lawinengefahr mit sich bringe.

Männer 200 Meter weit mitgerissen

Ein Lawinenabgang in Vorarlberg hat hingegen ein glimpfliches Ende genommen. Zwei Skitourengeher waren am Donnerstag von einer Lawine mitgerissen worden. Die beiden 23 und 35 Jahre alten Männer hatten das Schneebrett selbst ausgelöst, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie wurden von den Schneemassen erfasst und rund 200 Meter mitgerissen. Es gelang ihnen, an der Oberfläche zu bleiben. Die Männer wurden nicht verletzt.

Die Wintersportler setzten danach einen Notruf ab und wurden von der Crew des Polizeihubschraubers zu Tal gebracht. Die Skitourengeher hatten von Gaschurn (Montafon) aus über das Garnertal in Richtung des Hochmaderers aufsteigen wollen, unterhalb des 40 Grad steilen Gipfelhangs löste sich das 80 mal 350 Meter große Schneebrett.

