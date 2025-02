Lawinenabgänge in Tirol gingen glimpflich aus

Es gelang ihm jedoch, seinen Lawinenairbag auszulösen, weshalb er nicht verschüttet wurde. Der Mann blieb unverletzt, er fuhr mit seinem Begleiter selbstständig ins Tal ab. Ein weiterer Lawinenabgang ereignete sich im freien Skigebiet von Neustift im Stubaital (Bez. Innsbruck-Land), von den Schneemassen erfasst wurde dabei aber niemand.

Nach Angaben der Polizei löste der 32-Jährige das Schneebrett bei der Abfahrt vom 30 bis 35 Grad steilen Nordhang des Gamskogels (2.661 Meter) selbst aus. Die beiden Wintersportler aus Deutschland setzten ihre Fahrt fort, nachdem sie mit der Besatzung eines Notarzthubschraubers gesprochen hatten.

Im Stubaital nahm eine dreiköpfige Gruppe - ein 38-jähriger Italiener, ein 33-jähriger Österreicher und ein 31-jähriger Deutscher - die Abfahrt vom Hohen Burgstall (2.611 Meter) in Angriff. Die drei Männer wollten einzeln über den 35 Grad steilen Osthang ins Tal gelangen. Während bei der Abfahrt des Deutschen alles gut ging, löste als Nächster der Österreicher eine kleine Neuschneelawine aus, die ihn aber in seiner Fahrt nicht behinderte. Als der Italiener zur Abfahrt ansetzte, brachte er eine große Lawine in Gang. Der 38-Jährige konnte aber an einem Felsvorsprung anhalten und wurde nicht mitgerissen.

