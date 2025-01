Lauter Protest vor Hofburg gegen möglichen FPÖ-Kanzler

Als Kickl kurz nach 12.00 Uhr die Hofburg verließ, wurde er von lautstarken Buhrufen empfangen, "Nazis raus" wurde skandiert. Unter den Manifestantinnen und Manifestanten befanden sich auffallend viele junge Menschen, darunter einige Schulklassen, queere Studierende und deklarierte Antifaschisten, aber auch Vertreterinnen der "Omas gegen Rechts" und Mütter mit Kleinkindern. Sie zeigten sich großteils besorgt über eine mögliche FPÖ-Kanzlerschaft.

"Dass jemand, der sich selbst Volkskanzler titelt - ein Titel, den sich zuletzt Adolf Hitler gegeben hat -, nun möglicherweise österreichischer Bundeskanzler werden soll, weckt in uns jungen Jüdinnen und Juden und in der jüdischen Gemeinde ganz dunkle Erinnerungen", sagte Alon Ishay, Präsident der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH), die ebenfalls gegen eine mögliche blau-schwarze Koalition demonstrierte.

JöH-Präsident Ishay besorgt

Die FPÖ sei eine "strukturell antisemitische Partei" und "durchzogen von rechtsextremen Burschenschaftern, die zwei Tage vor der Nationalratswahl SS-treue Lieder singen auf Beerdigungen". Er befürchte, "dass jetzt eine Zeit anbricht, in der es möglicherweise für viele Minderheiten, aber auch für uns Jüdinnen und Juden in Österreich eng wird", meinte Ishay im Gespräch. Zugleich verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, "dass in den nächsten Wochen so viele Menschen wie möglich ein Zeichen setzen, dass man damit nicht einverstanden ist."

Die Kundgebung wurde von einem größeren Aufgebot der Polizei beobachtet. Die Hofburg und das Bundeskanzleramt waren mit Sperrgittern gesichert. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen, die Stimmung blieb friedlich. Kurz vor 13 Uhr zogen dann die letzten Demonstrantinnen und Demonstranten ab, die zuvor Transparente "Nie wieder Volkskanzler" oder "Wir kicken Kickl raus" in die Höhe gehalten hatten.

