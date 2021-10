"last dress" - Designerin "veredelt" Urnen

Mit ihrem Unternehmen "last dress" bietet sie sechs Kollektionen, an, mit denen Urnen entsprechend "angezogen" werden. Als da wären: "Cocon Urns", die laut der Designerin zu hundert Prozent aus Seide bestehen. "Handpainted Urns", bei denen reine Seide mit verschiedensten Techniken wie zum Beispiel der Reservierungstechnik oder der Shibori Technik handbemalt wird. (Recycelte) "Fabric Urns" - bei dieser Kollektion werden recycelte, natürliche Stoffe wie Seide, Leinen und Baumwolle zu "last dresses" verarbeitet. Hinzukommen "Paper Urns", bei denen aus recycelten und nachhaltigen Papiersorten in Flecht- und Falttechnik "last dresses" gestaltet werden und "Felted Silk Urns" - verschieden Seidenqualitäten werden hier miteinander verwoben. Und zu guter Letzt "Monochrome Urns", die mit und ohne Dekor wie etwa mit Stoffherz oder Crystal-Kreuz angeboten werden.

Urnen aus flüssigem Holz

Als Basis für ihre Arbeiten kommen laut der Modedesignerin nur Urnen aus flüssigem Holz für die Erdbestattung in Frage. "Das 'last dress' ist sozusagen die Hülle, die über die Holzurne gezogen wird", erläuterte Prister. Auch diese Hülle bestehe entweder aus recyceltem Stoff oder Papier, Filz-Seidenstoffen bzw. Seide oder anderen Naturmaterialien.

Prister, die die Modeschule Hetzendorf in Wien absolvierte, gab ihren "last dresses" auch eigene Namen - wie etwa Duma, Gala, Liara, Melie, Tumai, Wiam, Stilla, Nalani oder Muzio: "Es sind Namen, die Ruhe, Stille und Frieden bedeuten. Sie kommen aus dem Hebräischen, Altgriechischen, Arabischen und Afrikanischen".

Auf die Idee für ihr "last dress"-Angebot kam Prister übrigens aufgrund einer sehr persönlichen Erfahrung - und zwar anlässlich des Todes ihrer Mutter. "Ich war auf der Suche nach einer schönen Urne für meine Mama, konnte aber einfach nicht die richtige finden. Es gab nur diese glatten, kalten Urnen, und so stellte ich mir die letzte Reise meiner Mama nicht vor", erzählte sie. Der zuständige Bestatter habe sie dann ermutigt, selbst etwas Stimmungsvolles für ihre Mutter zu fertigen. Gesagt, getan.

"Es geht darum, möglichst schöne Bilder von der Urne im Kopf zu behalten", erklärte Prister. Zudem sei es ihr ein Anliegen, eine positive und besondere Form der "Trauerkultur" zu befördern, sagte sie zur APA. Die Nachfrage sei jedenfalls bereits nach kurzer Zeit - "last dress" ging mit 1. Oktober an den Start - vorhanden: "Die Leute nehmen es gerne an".