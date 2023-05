Landwirt starb nach Sturz in Jauchengrube

Die Mutter und eine Nachbarin hatten die Feuerwehr verständigt, nachdem der Bauer am Dienstag nicht zum Frühstück erschienen war, teilte die steirische Polizei am Abend mit. Zur endgültigen Klärung des Vorfalles ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion an.

Im Zuge einer Nachschau am Gehöft wurde bei einer Jauchengrube eine umgefallene Scheibtruhe vorgefunden, die Feuerwehr und benachbarte Landwirte pumpten daraufhin die Grube aus, wo der 53-Jährige schließlich gefunden wurde. Die Mutter, weitere Angehörige sowie die Nachbarn wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

