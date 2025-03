Landwirt in Niederösterreich bei Traktorunfall gestorben

Der 68-Jährige wurde unter dem linken Hinterrad eingeklemmt, für ihn kam jede Hilfe zu spät, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Mittwoch in einer Aussendung. Der Unfall dürfte sich bereits am späten Nachmittag ereignet haben. Gefunden wurde der Mann am Abend von einem Anrainer, der Traktorgeräusche gehört hatte. Zum Unfallhergang laufen Ermittlungen.

Mehr zum Thema Chronik Unfall auf Tiroler Kinderrutsche: Verdacht auf Querschnittslähmung KÜHTAI. Ein 50-jähriger Deutscher ist Dienstagnachmittag nach einem Unfall auf einem Spielplatz vor der Drei-Seen-Hütte im Skigebiet Kühtai in ... Unfall auf Tiroler Kinderrutsche: Verdacht auf Querschnittslähmung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper