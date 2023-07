Landesmilitärkommandant in St. Pölten wegen sexuellem Übergriff vor Gericht

Angelastet wird dem 57-Jährigen ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Brigadier bestritt den Vorwurf. Vor der Einvernahme des Angeklagten wurde die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen.

Laut Staatsanwältin haben Opfer und Beschuldigter "ihr ganzes Leben im Bundesheer verbracht", beide seien "tief in der Struktur" verhaftet. Es habe ein Autoritätsverhältnis bestanden, die betroffene Frau sei in der Gastronomie tätig gewesen. Jawurek und die Mitarbeiterin kannten einander seit 7 Jahren. Es sei bis November 2022 ein "gutes, professionelles berufliches Verhältnis" gewesen. Privaten Kontakt gab es demnach keinen.

Am 8. November habe es zwei Veranstaltungen in der Kaserne in St. Pölten gegeben. Mehrere Gäste seien später noch zusammen gesessen. Jawurek war "als Chef des Hauses dabei", das mutmaßliche Opfer dienstlich. Der nunmehrige Angeklagte sei "etwas angeheitert" gewesen, habe "ein paar Gläschen getrunken gehabt": "In diesem Setting kam es zu dem Vorfall, der uns heute beschäftigt", sagte die Staatsanwältin bei ihrem Eröffnungsvortrag.

Machtposition ausgenutzt?

Der Landesmilitärkommandant habe die Frau unter dem Vorwand eines Vier-Augen-Gesprächs in ein abgedunkeltes Nebenzimmer gelockt - was Verteidiger Manfred Ainedter zu Beginn des Verfahrens freilich bestritt. In dem Raum soll sich Jawurek der Betroffenen angenähert und ihr Komplimente gemacht haben. Später habe er die Hose geöffnet und sein Gegenüber aufgefordert, dasselbe zu tun. Mit der Aussage "du willst ja in die Küche rüber" soll der Militärkommandant dann recht offensiv auf eine mutmaßlich vom Opfer angepeilte Versetzung angespielt haben. Danach kam es laut Staatsanwältin zum Geschlechtsverkehr - der Beschuldigte habe in dem Fall "seine Machtposition ausgenutzt".

Die Frau wandte sich später an ihren Vorgesetzten, der den Vorfall letztlich intern meldete. Vom Verteidigungsministerium wurde schließlich Anzeige erstattet. Etwas, das das Opfer nach Angaben der Vertreterin der Anklagebehörde gar nicht im Sinn hatte. "Sie wollte keinesfalls, dass das ans Tageslicht gerät", es sei der Frau "super unangenehm, dass das jeder weiß".

Verteidiger Ainedter betonte in seinem Anfangsstatement, dass er stets von einer Einstellung des Verfahrens überzeugt gewesen sei. "Die Vorwürfe stimmen allesamt nicht", sagte der Rechtsanwalt. Das Opfer habe niemals irgendwie zu erkennen gegeben, dass es den Geschlechtsverkehr nicht wolle. Hinzu komme die "konstruierte Geschichte mit der Versetzung in eine andere Dienststelle", was damals aber "nicht zur Debatte stand". Noch dazu habe der Angeklagte - obwohl "oberster Chef" - nichts mit dem Personalwesen zu tun gehabt.

Aussage gegen Aussage

Generell stehe "Aussage gegen Aussage", konstatierte Ainedter. Das Opfer habe sich jedoch zuvor mehrfach in Widersprüche verstrickt. Es liege ein "nicht sehr kluger Fall eines einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs zwischen erwachsenen Menschen" vor. Bei einer Verurteilung drohen Jawurek bis zu zwei Jahre Haft.

Von der Einzelrichterin wurde die Öffentlichkeit vor der Befragung des Angeklagten auf Antrag der Opfervertreterin ausgeschlossen. Auch die zuvor per Video aufgezeichnete Aussage der vom Vorfall betroffenen Frau wird für Prozessbeobachter nicht zu sehen sein. Angesetzt ist die Verhandlung bis 15.00 Uhr, ein Urteil noch für (den heutigen) Dienstag geplant.

