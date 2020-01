Ladendieb sprang aus Polizeiwagen und wollte flüchten

Bei seiner Festnahme wehrte sich der 29-jährige rumänische Staatsbürger heftig mit Tritten und Schlägen. Dabei wurde ein Polizist im Kniebereich verletzt und trat vom Dienst ab.

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer war der Mann kurz vor 16.30 Uhr in einem Geschäft in der Babenberger Straße festgesetzt worden und sollte in einem Streifenwagen zur Einvernahme in eine Inspektion gebracht werden. Als das Polizeiauto langsamer wurde, schnallte sich der Verdächtige ab und sprang aus dem Wagen. Nach kurzer Zeit wurde er gestoppt und es kam zur Auseinandersetzung mit den Beamten, die mit der Festnahme des 29-Jährigen endete.

Detail am Rande: Maierhofer zufolge wäre der Mann nach seiner Befragung in der Inspektion freigesetzt worden. Das konnte er nach dieser Aktion vergessen.