Ladegabel durchbohrte Auto: Mutter und Tochter hatten Riesenglück

Die Zinken der Ladegabel bohrten sich in den Wagen.

Die Lenkerin und ihre elfjährige Tochter sind Sonntagabend in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) bei einer Kollision mit einem Teleskoplader, der von einer 54-Jährigen gelenkt wurde, verletzt worden. Der Unfall hätte weit schlimmer ausgehen können, denn die Zinken der Ladegabel der Maschine hatten sich teilweise bis in den Fahrgastraum hineingebohrt. Feuerwehrsanitäter versorgten die Insassen, ehe diese ins Krankenhaus gebracht wurden.

Laut Landespolizeidirektion Steiermark hatte die Lenkerin der Arbeitsmaschine den herannahenden Pkw wohl übersehen, wodurch es zum Unfall kam. Dabei erfassten die Zinken der Ladegabel den Pkw seitlich und bohrten sich in den Wagen. Die Freiwillige Feuerwehr Neuberg sperrte nach dem Unfall die Straße und führte Sicherungsarbeiten durch.

