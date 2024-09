KZ-Überlebender Daniel Chanoch im Alter von 92 Jahren verstorben

Der gebürtige Litauer war regelmäßig Gast bei Gedenkfeiern sowie beim Fest der Freude auf dem Wiener Heldenplatz. Chanochs Wunsch war es auch, am Ort des einstigen KZ-Außenlager Gunskirchen in Oberösterreich eine Gedenkstätte zu errichten, berichtete das Mauthausen Komitee am Dienstag in einer Aussendung.

Chanoch war von den Nazis unter anderem noch in die Konzentrationslager Dachau, Auschwitz-Birkenau und Mauthausen verschleppt worden. Gunskirchen bezeichnete er als "die Hölle auf Erden" und setzte sich beharrlich für die Errichtung einer Gedenkstätte ein. "Wir werden alles daransetzen, Daniel Chanochs Wunsch eines Gedenkorts in Gunskirchen zu verwirklichen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie", so Willi Mernyi , Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, in einer Aussendung.

