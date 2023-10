Kuriose Szenen in Hallein: 8 Kamele spazierten auf Landesstraße

Das staunten Autofahrer nicht schlecht: Die Kamele marschierten auf der Halleiner Landesstraße in Richtung Bahnhof.

In Hallein (Tennengau) sind am Montag kurz vor 3.00 Uhr acht Kamele aus einem Zirkusgelände ausgerissen. Die Tiere hatten wegen eines Stromausfalls ihren umzäunten Bereich verlassen können und marschierten auf der Halleiner Landesstraße in Richtung Bahnhof.

Sie konnten aber nach kurzer Zeit von ihren Besitzern angehalten und mit Hilfe der Polizei nach gut 15 Minuten wieder zurück zum Zirkus gebracht werden. Es gab weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen, teilte die Polizei Salzburg am Montag mit.

