Kunstdiebstahl in der Höhe von 1,3 Millionen Euro: Zwei Jahre Haft

Zu zwei Jahren Haft wegen schweren Diebstahls ist ein 45-jähriger Speditionskaufmann am Montag am Wiener Straflandesgericht verurteilt worden. Laut Anklage hatte er Ende des Jahres 2012 mehr als 30 Kunstgegenstände im Wert von 1,3 Millionen Euro aus jenem Speditionslager mitgehen lassen. Darunter befanden sich auch Werke von Gustav Klimt, Oskar Kokoschka sowie alte chinesische Bronzen.

Der Wiener bekannte sich teilweise schuldig. Er habe jene Gegenstände entwendet, die bei ihm gefunden wurden, weitere fehlende Werke im Wert von etwa 10.000 Euro jedoch nicht. Der 45-Jährige hatte die Schlüssel zu dem Lager in Wien, in dem die Gegenstände lagerten. Die Objekte hätten ihm gefallen, als er dort herumgewandert sei, gab er als Grund für den Diebstahl an. Er habe sie zu Hause aufstellen wollen. Deshalb habe er die Werke "blöderweise" in seinem Auto mitgenommen und anschließend in seinem Haus sowie auf dem Dachboden seines Elternhauses aufbewahrt.

Er habe jedoch nicht vorgehabt, die Kunstwerke zu verkaufen. Deren Wert sei ihm nicht bewusst gewesen, sagte der Mann.

Angebote für Villen eingeholt

Zweifel an diesen Angaben entstanden jedoch dadurch, dass sich der Wiener im Vorjahr bei mehreren Experten nach Möglichkeiten zur Veräußerung der Gegenstände erkundigt haben dürfte. Der 45-Jährige erklärte jedoch, er habe das Verkaufsinteresse nur vorgetäuscht, um zu erfahren, worum es sich bei der Beute überhaupt handle. Schließlich wäre eine Schätzung kostenpflichtig gewesen. Allerdings holte der Angeklagte auch Angebote zu luxuriösen Immobilien im In- und Ausland ein.

Die Diebstähle waren zunächst nicht einmal aufgefallen, weil die Geschädigten keine Anzeige erstatteten. Hellhörig wurden die Behörden erst, weil der Beschuldigte in einer internationalen Datenbank für verlorene und gestohlene Kunstwerke unter falschem Namen Anfragen stellte, ob nach den fraglichen Werken gesucht werde.

Seine Verteidigerin Astrid Wagner wies darauf hin, dass es sich bei dem Angeklagten um einen "unbescholtenen, unauffälligen, braven Familienvater" handle. Er habe "nicht im Traum daran gedacht, dass solche Summen im Spiel seien". Der Schöffensenat erachtete den 45-Jährigen für schuldig und verurteilte ihn zu zwei Jahren bedingter Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.