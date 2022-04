Kühle Ostern: Am Wochenende gehen die Temperaturen wieder zurück

Heute Abend beginnt der Wetterumbruch, die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Am Karfreitag weitet sich der Tiefdruckeinfluss zunehmend aus. In ganz Oberösterreich kann es zu Regenschauern kommen, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Dazu könne lebhafter West- bzw. Nordwestwind wehen. "Kalte Luft vom Baltikum kommt herein", sagt Meteorologe Christian Resch. Die Tageshöchsttemperaturen betragen morgen 16 bis 20 Grad.

Von Freitag auf Samstag setzt sich das Schlechtwetter fest. Dichte Wolken hängen am Karsamstag über dem ganzen Land, doch anders als am Freitag sollte es in der nördlichen Landeshälfte Oberösterreichs trocken bleiben. Mit Restschauern sei vor allem im Salzkammergut und in der Region Pyhrn-Eisenwurzen zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt im südlichen Bergland auf 800 Meter. Es ist spürbar kühler, mit Höchstwerten zwischen neun und 14 Grad.

Aber in der Nacht auf den Ostersonntag klart der Himmel über Oberösterreich in der kalten Luft auf. "Im Mühlviertel ist am Sonntag in der Früh Frost möglich", sagt Resch. So verläuft der erste Feiertag zwar kalt (maximal zehn bis 15 Grad), aber überwiegend sonnig und trocken. Ähnlich wird der Ostermontag. Erst am Dienstag ist wieder Regen in Sicht.

Die 10-Tage-Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

Die Prognose für Österreich:

Mit Durchschwenken einer Kaltfront verläuft das Wetter am Karfreitag im ganzen Land unbeständig mit Regenschauern und nur kurzen sonnigen Phasen. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt anfangs im Norden und verlagert sich im Tagesverlauf in den Südosten, aber auch im Nordstau der Alpen gehen weitere Schauer nieder. Vereinzelt sind Blitz und Donner dabei. Der Wind aus West bis Nord frischt zum Teil mäßig auf. Die Frühtemperaturen liegen bei drei bis zwölf Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 21 Grad.

Am Karsamstag halten sich anfangs viele Wolken und vor allem nördlich des Alpenhauptkamms gehen Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze bewegt sich in Niederösterreich um 900 Meter und in Vorarlberg um 1.600 Meter Seehöhe. Im Süden und ganz im Osten überwiegen hingegen die trockenen Phasen und dort zeigt sich auch am Vormittag bereits öfters die Sonne. Am Nachmittag werden die Wolken generell weniger, am längsten halten sie sich alpennordseitig und im Nordosten. Der bodennahe Wind weht im Osten vorübergehend lebhaft bis kräftig aus nördlichen Richtungen, sonst oft nur schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen belaufen sich nur noch auf drei bis neun Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne auf acht bis 17 Grad.

Der Ostersonntag hat im Westen und Südwesten viel Sonnenschein zu bieten. Neben sonnigen Abschnitten gibt es jedoch weiter im Norden und Osten einige dichtere Wolken. Aber auch hier bleibt es bis zum Abend weitgehend trocken. Der Wind weht oft mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand auch lebhaft aus Nord bis Nordost. Frühtemperaturen minus zwei bis plus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen frische neun bis 15 Grad.

Am Ostermontag überwiegt in Vorarlberg, in Tirol und in Osttirol der Sonnenschein. Auch weiter im Norden und Osten scheint zeitweise die Sonne. Von Norden ziehen jedoch im Tagesverlauf immer wieder auch ein paar dichtere Wolken durch. Abgesehen von lediglich einzelnen kurzen und vor allem unergiebigen Regenschauern, sollte es jedoch bis zum Abend weitgehend trocken bleiben. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. An der Alpensüdseite bläst Nordföhn. In der Früh hat es minus drei bis plus vier Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit elf bis 16 Grad erreicht. Am wärmsten ist es im Westen Österreichs.

Am Dienstag gibt es in den meisten Landesteilen neben ein paar dichteren Wolken bis zum Abend einiges an Sonnenschein. Lediglich südlich des Alpenhauptkammes können sich während der Nachmittagsstunden ein paar lokale Regenschauer bilden. Davon abgesehen bleibt es aber weitgehend trocken. Die vorherrschende Windrichtung ist Nord bis Ost. Aus ihr weht vor allem im Donautal oder im östlichen Flachland der Wind teils mäßig. Minus zwei bis plus vier Grad hat es in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit neun bis 17 Grad prognostiziert.