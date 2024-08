Kühe attackierten Hundehalter auf Tiroler Alm

Eine Kuhherde sei laut Polizei auf den Mann zugerannt und brachte ihn zu Fall. Er wurde am Boden liegend durch die Hufe der Tiere verletzt. Der Vorfall spielte sich laut Polizei gegen 11.00 Uhr ab. Personen, die sich in der Nähe befanden, konnten die Kühe verjagen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

