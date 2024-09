Kuchen von Kirchenausflug gegessen: 70-jähriger Kärntner unabsichtlich high

Der Mann kam mit Atem- und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus, seine Ehefrau wird angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die 66-Jährige Pensionistin hatte in Amsterdam eine Packung mit drei Cannabis-Cupcakes gekauft und mit nach Österreich genommen. Sie verstaute die Leckerei mit den bewusstseinserweiternden Zutaten im Kühlschrank. Ihr 70-jähriger Ehemann bediente sich am Sonntagnachmittag, ohne zu wissen, was genau in den Kuchen war - und verspeiste gleich alle drei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.