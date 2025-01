Krücke als Waffe: Streit endete in Wien mit Festnahme und Anzeigen

Am frühen Abend sollen am Freitag drei 19- und 20-Jährige ein Paar am Margaretengürtel im gleichnamigen Bezirk belästigt und beschimpft haben. Eine Person des Trios soll auch auf den 41-jährigen Mann losgegangen sein und auf ihn eingeschlagen haben, hieß es von der Polizei am Samstag.

Um seine Begleitung und sich selbst zu schützen, nahm der 41-Jährige schließlich die Krücke der Frau, mit der sie unterwegs war. Mit der Gehhilfe ausgestattet attackierte der Mann das junge Trio. Die inzwischen alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten trafen gegen 19.30 Uhr am Einsatzort ein. Bis dahin war der Raufhandel weitestgehend wieder aufgelöst. Sowohl Zeugen als auch Opfer konnten befragt werden.

Das Trio entfernte sich zwischenzeitlich und konnte in der Nähe auf einer Bank sitzend von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Einer der Männer hatte eine blutende Wunde im Gesicht. Der 19-Jährige gab an, von dem 41-Jährigen geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Weshalb es zu der handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen ist, war am Samstag weiter unklar. Die Beteiligten kannten einander zuvor nicht.

Eine Festnahme und zwei Anzeigen

Der 41-Jährige wurde schließlich wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie der Körperverletzung festgenommen und angezeigt. Nach einer Versorgung durch die Wiener Berufsrettung vor Ort wurde der verletzte 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Auch er wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

