Kriminalität bei 14 bis 18-Jährigen nahm im Vorjahr um 15 Prozent zu

Delikte bei denen minderjährige Straftäter im Mittelpunkt standen haben sich in den vergangenen Monaten gehäuft

Taxiräuber oder Halloween-Krawallen – Delikte bei denen minderjährige Straftäter im Mittelpunkt standen haben sich in den vergangenen Monaten gehäuft. Das bestätigen auch Statistiken der Landespolizeidirektion. 11.672 Tatverdächtige im Alter von sechs bis 21 Jahren wurden 2022 dokumentiert, das ist eine Steigerung von neun Prozent im Vergleich zu 2021. Auffallend ist, dass der größte Zuwachs mit eine 15 Prozent in der Gruppe der 14 bis 18 jährigen Tatverdächtigen stattfand, in absoluten Zahlen waren es 5606 gegenüber 4873 im Jahr 2021.

„Diese Daten alleine bringen uns nicht viel“, sagt der Linzer Bürgermeister und Vorsitzender des Städtebunds, Klaus Luger (SP), bei einem gestrigen Pressegespräch.

Um die Ursachen für Jugendkriminalität zu erforschen und präventive Schritte setzen zu können, „die nicht auf subjektiven Eindrücken beruhen“, hat Luger deshalb gemeinsam mit dem Land Oberösterreich eine Studie beim Institut für Kriminologie an der Johannes-Kepler-Universität in Auftrag gegeben.

Studienautor und Institutsvorstand, Helmut Hirtenlehner, will gemeinsam mit seinem Team versuchen, „Aufschluss darüber zu geben, welche Faktoren kriminelles Verhalten bei Jugendlichen begünstigen“. Dazu werden unter anderem rund 50 Interviews mit polizeilich auffällig gewordenen Jugendlichen geführt. Die Erfahrungswerte von Sozialarbeitern im Umgang mit jugendlichen Straftätern sollen per Leitfadeninterviews ebenfalls Einfluss finden. Die Ergebnisse sollen Anfang nächsten Jahres präsentiert werden.

Verpflichtende Wertekurse

Bereits jetzt würde das Land Oberösterreich vermehrt an Brennpunktschulen Workshops organisieren, die Jugendlichen ein „respektvolles Miteinander“ vermitteln, sagt Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Da es sich bei Straftätern oft um Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylberechtigte handelt, werden in Quartieren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab sofort verpflichtende Gewaltpräventionskurse abgehalten. In Kooperation mit dem Verein Neustart sollen an drei Terminen zu je 150 Minuten Themen wie Umgang mit Autoritäten, Zivilcourage und Konfliktlösung behandelt werden.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

