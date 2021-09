Kosovarisches Einbruchs-Quartett gefasst

Bereits seit August ereigneten sich in Oberösterreich und Salzburg mehrere Einbruchsdiebstähle in Büroräumlichkeiten einer Supermarktkette. Die Vorgehensweise der Täter deutete auf eine professionelle Vorbereitung hin. Die Täter hatten es auf die Tresore und somit auf das allenfalls vorhandene Bargeld abgesehen. Fenster, Türen und auch Mauern wurden bei den Einbrüchen auf- bzw. durchgebrochen. In der Nacht zum 27. September 2021 wurden die vier Männer jedoch bei einem neuerlichen Einbruchsversuch auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Bei den Einbrechern handelt es sich um zwei 34-jährige sowie zwei 35-jährige kosovarische Staatsbürger. Einer der Täter wurde bereits mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Gegen einen weiteren Täter besteht aufgrund zurückliegender Einbruchsstraftaten bereits ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Die mit Haftbefehl gefahndete Person verübte 2015 eine Reihe von Wohnhauseinbruchsdiebstählen in Oberösterreich, konnte sich jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt der Festnahme entziehen. Ein weiterer Beteiligter hielt sich illegal in Österreich auf. Die Beschuldigten wurden am 28. September 2021 in die Justizanstalt Wels eingeliefert, seien aber nicht geständig. Der Schaden der bisherigen Einbruchsdiebstählen sei beträchtlich und belaufe sich auf einen fünfstelligen Betrag.