Internationale Schleuserbande: Schlepper bei Paris festgenommen

Der Mann sei am 4. Oktober in Champigny-sur-Marne festgenommen und an diesem Freitag ausgeliefert worden, teilte die Bundespolizei in Passau mit. Es sei bereits der dreizehnte europäische Haftbefehl gegen Schleuser, der in diesem Jahr vollstreckt werden konnte.

Erste Hinweise auf die Schleuserbande gab es demnach seit Mai 2022, im Sommer sei ein Haftbefehl in Passau gegen den türkischen Staatsbürger ausgestellt worden. Die Bande soll an vierzig Einschleusungen von mehr als 100 Migranten beteiligt gewesen sein. Der Festgenommene soll die Einschleusungen über die Balkanroute nach Deutschland koordiniert haben. Zwei weitere Köpfe der Bande seien bereits im Juli festgenommen worden.

19 geschleppte Personen in Wiener Wohnung

Das österreichische Bundeskriminalamtes war laut deren Sprecher Heinz Holub-Friedreich durch die deutschen Kollegen darüber informiert worden, dass sich in Wien ein Schlepper aufhalten soll, der bereits für mehrere Schleusungen durch Österreich verantwortlich gewesen sein soll. Durch weitere Ermittlungen konnte eine Bunkerwohnung in Wien ausgeforscht werden, wo bei einem Zugriff 19 geschleppte Personen angetroffen wurden. Der Schlepper wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht erwischt. Er wurde eben in Frankreich festgenommen.

Lesen Sie auch:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.