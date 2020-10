Kommt im November ein "Lockdown light"?

Kommt ein zweiter Lockdown? Angesichts der steigenden Infektionszahlen – am Samstag wurde ein neuer Rekord an Neuninfektionen gemeldet – kursieren derzeit viele Gerüchte. Am Samstagabend ließ Hans Bürger, Leiter der Innenpolitik-Redaktion im ORF, in einem ZiB-Interview aufhorchen. Laut Bürger haben sich in Beratungen der Regierung zuletzt zwei Konzepte herauskristallisiert: Es könnte zu einem "weichen" Lockdown für zwei bis drei Wochen ab dem 2. November oder ab dem 16. November kommen.

Das Interview mit Hans Bürger in voller Länge:

Derart harte Beschränkungen wie im Frühjahr dürften aber nicht geplant sein, so Bürger. Die aktuelle Fassung des Covid-19-Maßnahmengesetzes erlaube "weitreichenden Ausgangsbeschränkungen" nur "um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern". "Wenn es wirklich eskaliert, dann kann es zu einem harten Lockdown, wie wir ihn vom Frühjahr kennen, kommen", sagt Bürger dazu und weiter: "Es kann natürlich auch ein weicher werden." Denkbar sei etwa eine weitere Vorverlegung der Sperrstunde und die Begrenzung der Personenanzahl bei privaten Feiern. Dazu gäbe es bereits ein Maßnahmenpaket, das man sich aber "für den Tag nach der Wien-Wahl aufgespart" habe.

"Ich habe keine Glaskugel"

Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wollte einen zweiten "Lockdown" wegen der Coronakrise zuletzt nicht ausschließen. "Ich habe keine Glaskugel. Israel hätte sich auch nicht gedacht, dass es dazu kommen wird", so Schramböck dazu am Donnerstag in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung". Das Gesundheitsministerium hatte Gerüchte über einen zweiten Lockdown zuvor zurückgewiesen. Die NEOS reagierten "schockiert" auf die Aussage Schramböcks, die FPÖ warnte vor dem "Todesstoß für tausende Betriebe".

