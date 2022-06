Kommt die Sommerwelle? Das sagt Virologe Norbert Nowotny

Das alles passiert früher als von Experten erwartet. Für den Anstieg der Fälle seien mehrere Faktoren verantwortlich, so der Experte. Zum einen lasse die Immunität in der Bevölkerung aus den vergangenen Wellen nach. Darüber hinaus seien die zwei neue Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 im Kommen. Was weiß man über diese Sub-Typen? Mit welcher Wucht werden sie aufschlagen? Spielt uns die Saisonalität in die Karten? Und wer soll sich die vierte Impfung holen? OÖN-TV hat darüber mit dem Virologen Norbert Nowotny gesprochen:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen