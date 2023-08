Kokain in Kleidung versteckt: 23-Jähriger bei "Schmuggelreise" festgenommen

Rund 460 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert im fünfstelligen Eurobereich hatte der Mann aus dem Bezirk Amstetten bei jener Zugfahrt am 14. März mit an Bord. Der 23-Jährige hatte das Suchtgift kurz zuvor aus dem Ausland mit dem Zug nach Österreich eingeführt und brachte es weiter an einen Abnehmer am Bodensee.

Am Montag gab die Polizei in einer Aussendung bekannt, dass der junge Mann seit Anfang des Jahres mehrmals derartige "Schmuggelreisen" durchgeführt haben dürfte. Die Erhebungen zu dem Abnehmer sind noch nicht abgeschlossen. Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.