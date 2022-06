Kohlenmonoxid-Vergiftung Paar wäre fast erstickt

Viel fehlte nicht, dann wäre ein Wiener Ehepaar in seiner Wohnung in Favoriten erstickt. Dank der raschen Hilfe der Rettung und der Feuerwehr konnten die bewusstlose Frau und ihr Mann rechtzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie hatten eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung erlitten.