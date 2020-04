Kogler: Ausweitung der "Maskenpflicht" möglich

Man könne sich diese Maßnahmen zur Verhinderung der Corona-Ausbreitung auch für andere "besonders frequentierte Orte" überlegen, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Montag in der "ZiB2".

Wo viele Menschen zusammenkommen wäre die "Maske" wohl auch beim Spazierengehen sinnvoll, merkte Kogler an - während man das "am Land, wo weit und breit keiner ist" nicht brauche. Außerdem könnte der Mund-Nasen-Schutz - wenn es in den Supermärkten gut funktioniert - ein "Modell" für die anderen Geschäfte sein, die derzeit geschlossen sind.

Video:

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuvor im "Sonder-ZiB"-Interview erklärt, dass eine Ausweitung der Maskenpflicht auf öffentliche Verkehrsmittel, stark frequentierte Orte und die Arbeitsstätten denkbar ist. Warum die verkündeten strengeren Maßnahmen nötig sind, begründete er in klaren Worten: "Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist."

