Knapp über 3.000 Neuinfektionen - 141 weitere Todesfälle

Jedoch standen dem 141 weitere Todesfälle gegenüber, ein neuerlicher Höchstwert - womit österreichweit 3.325 Personen mit dem Coronavirus verstorben sind.

Mit 54.667 ist die Zahl der aktiven Fälle wieder deutlich zurückgegangen, leicht verringert hat sich auch die Zahl der Intensivpatienten. Diese sank um zehn Personen auf 691, 4.482 Menschen befanden sich insgesamt mit Covid-19 in einem Spital, das ist ein Anstieg von 142 gegenüber Montag, im Wochenvergleich sind es jedoch um 207 weniger.

Von den 3.033 Neuinfektionen österreichweit kamen die meisten aus Wien, wo es 665 Neumeldungen gab, mit 593 folgte Oberösterreich vor der Steiermark mit 401 und Tirol mit 383 neugemeldeten Infektionen. Danach rangierten Niederösterreich (366), Salzburg (266), Kärnten (195), Vorarlberg (103) und das Burgenland mit 61 positiven Testergebnissen.

Insgesamt wurden am Dienstag die Ergebnisse von 23.192 PCR-Tests bekannt gegeben, der Anteil an positiven Testergebnissen im Sieben-Tage-Schnitt betrug knapp 16 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 360,9 am Montag auf 345,8. 558,7 war der Wert vor zwei Wochen, zu Beginn des zweiten Lockdowns.

