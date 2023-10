Knalleffekt vor Gericht: 6 Monate unschuldig wegen Vergewaltigung im Gefängnis

Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Dienstag. Der 58-Jährige, der laut Dolmetscher kein Deutsch spricht, und die junge Österreicherin kannten sich zufällig, weil man denselben Arbeitsweg hatte. Aus der zufälligen Bekanntschaft wurde mehr. Der Mann soll die Frau ein paar Mal in ein Fastfood-Restaurant eingeladen und ihr Geld zugesteckt haben, wenn sie darum bat. "Ich habe nur mit ihr gesprochen und mich zu ihr gesetzt, wenn sie es wollte", so der Angeklagte laut "Kleiner Zeitung".

Im Mai wurde der Mann von der Polizei abgeholt. Er soll die Frau begrapscht, zum Küssen gezwungen und bedroht haben. Im März soll es dann im Zug-WC zu der Vergewaltigung gekommen sein. Der Mann kann sich vor Gericht die Vorwürfe nicht erklären. Eine Gutachterin kam dann zu dem Ergebnis, dass die Vergewaltigung niemals stattgefunden haben soll: "Es kann kein Erlebnisbezug belegt werden".

Frau leide am Borderline-Syndrom

Laut Gutachterin leide die junge Frau seit ihrer Kindheit am Borderline-Syndrom. Außerdem zeige sie Anzeichen eines Asperger-Autismus. Sie sei emotional-instabil, zugleich im emotionalen Ausdruck verflacht. So tue sich die Frau auch schwer, soziale Beziehungen einzuschätzen. Sie zeigt Zuneigung zu Personen, und am nächsten Tag kippt es ins Gegenteil. "Auch wenn sie nicht bewusst lüge, neige sie zum Erfinden von Geschichten", so die Gutachterin vor Gericht.

Der Prozess endete am Montag mit einem Freispruch und der Enthaftung des Syrers.

