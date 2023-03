Klimawandel: Wasser auch in Österreich knapp

Anlässlich des 21. Weltwassertags am kommenden Mittwoch sei eine Studie der Universität für Bodenkultur (Boku) bemüht: Täglich verbraucht eine Person in Österreich 130 Liter Wasser. Das kann in einem der wasserreichsten Länder der Erde kein Problem sein – möchte man meinen. Aber nimmt man den Wasserverbrauch, der in den von uns konsumierten Produkten steckt, ergibt sich ein Wasserfußabdruck einer Person von 4700 Litern – das 36-fache.