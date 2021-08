Klimaticket: VOR hofft auf Einigung bis Dezember

Schleritzko betonte, dass sich die aktuelle Aufregung somit "um nur rund 50 Tage" drehe. Der Landesrat hat einer Aussendung zufolge auch den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) beauftragt, den Rechtsstreit mit den Juristen des Ministeriums über die Frage, wo das Klimaticket Gültigkeit habe, zu unterlassen.

"Statt Rechtsgutachter damit zu beschäftigen, wer nun wo mit welchem Ticket fahren darf, sollte man im Ministerium und im Verkehrsverbund Tag und Nacht an einer Einigung arbeiten", wurde Schleritzko zitiert.

Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte am Mittwoch den Start des Klimatickets für den 26. Oktober, den Nationalfeiertag, angekündigt. Zumindest vorerst nicht mit an Bord sind Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Mit dem VOR laufen noch Verhandlungen.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) meldete sich in der Diskussion um das Klimaticket zu Wort. Wenn man mit den Betroffenen vor Ort in Ruhe spreche, "dann lässt sich das alles auflösen", meinte er in Richtung der Umweltministerin. Es gehe um Verständnis dafür, dass die verschiedenen Regionen unterschiedlich seien, auch was die Ausstattung mit Verkehrsinfrastruktur betreffe. "Ich glaube, dass das 1-2-3-Ticket ein wesentliches Projekt unserer Regierungsarbeit sein kann", sagte der Kanzler.