Klimaticket sprengt Erwartungen, aber nur Hälfte hat Zugang zu gutem Öffi-Angebot

Die Erwartungen wurden eindeutig übertroffen, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Bei der Einführung des Klimatickets vor zwei Jahren gingen die Vertriebsstatistiken der Verkehrsunternehmen von rund 110.000 Kundinnen und Kunden aus. Die aktuellen Zahlen in Höhe von 272.000 Kundinnen und Kunden zeigen, die Menschen in Österreich wollen klimafreundlich unterwegs sein. Sie steigen auf öffentliche Verkehrsmittel um, wenn diese einfach, bequem und günstig sind", sagte Gewessler.

Die meisten Klimatickets gab es mit 86.000 in Wien, gefolgt von Niederösterreich (66.000) und Oberösterreich (47.000). In der Steiermark wurden 18.000 ausgestellt, in Tirol 15.000, in Salzburg 16.000, in Vorarlberg 9.000, in Kärnten 8.000, im Burgenland 6.000 und im Ausland 1.000.

Mit einem weiteren Anstieg der Nutzerinnen und Nutzer ist zu rechnen: 2024 bekommen nämlich junge Erwachsene anlässlich ihres 18. Geburtstags einmalig und kostenlos für ein Jahr das österreichweite Ticket.

In Oberösterreich nur 2,3 Prozent

Als zusätzliches Angebot zum bundesweiten Klimaticket Österreich gibt es auch die Möglichkeit, regionale Klimatickets zu kaufen. Die Umsetzung und Gestaltung dieser liegt beim jeweiligen Bundesland. Hier zeigt sich in von der APA ausgewerteten Daten der jeweiligen Anbieter ein sehr unterschiedliches Bild: In Vorarlberg wird das Angebot etwa gut angenommen. Hier haben 19 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ein regionales Klimaticket, in Tirol sind es zwölf Prozent. In Oberösterreich nützen hingegen nur noch 2,3 Prozent die Tickets.

Nur die Hälfte hat Zugang zu gut ausgebautem Öffi-Netz

Dass im Land ob der Enns das Ticket nur von 2,3 Prozent in Anspruch genommen wird, könnte einhergehen mit dem hinterherhinkenden Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. So geht es rund der Hälfte der Menschen in Österreich - sie haben keinen Zugang zu gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Daten der Statistik Austria zeigen.

Wer am Land lebt, muss sich demnach häufig mit einer "Basiserschließung" zufrieden geben. Gut ausgebaut sind vor allem die großen Städte und ihr Umland. Im Bundesländervergleich sticht neben Wien vor allem Vorarlberg hervor.

In Vorarlberg haben zwar nur 17 Prozent der Bevölkerung Zugang zu hochrangig ausgebauten Verkehrsmitteln. Gemeinsam mit Tirol liegt Vorarlberg damit an dritter Stelle in Österreich - nach Wien (87 Prozent) und Salzburg (22 Prozent). Zusätzlich lebt allerdings auch etwas mehr als die Hälfte der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in Regionen, die als "gut" oder "sehr gut" erschlossen gelten. Das bedeutet beispielsweise, dass werktags eine S-Bahn mit mehr als einem Zug pro Stunde erreichbar ist oder ein Bus mit 20-Minuten-Takt.

Vorbild Vorarlberg

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nennt Vorarlberg denn auch als ein Vorbild für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs am Land. "Auch in dünner besiedelten Regionen kann es ein gutes öffentliches Linienangebot geben", sagt Sprecher Christian Gratzer mit Verweis auf den Bregenzerwald. Dort fährt der "Landbus" im Stunden- oder Halbstundentakt und bietet zwei Nachtbuslinien. Gerade das Angebot an Tagesrandzeiten führt laut VCÖ dazu, dass die Öffis auch zu den Hauptverkehrszeiten stärker genutzt werden.

Insgesamt lebt gut die Hälfte der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in einer Region mit sehr gut oder gut ausgebautem öffentlichen Verkehr - mehr als in jedem anderen Bundesland. Dementsprechend stark ist auch die Nutzung des Klimatickets: 21 Prozent der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben ein österreichweit oder landesweit gültiges Klimaticket.

Höher ist der Anteil der Jahreskartenbesitzer nur in Wien (1,17 Millionen Jahreskarten, Jugend- und Klimatickets). Fast 87 Prozent der Bevölkerung haben in Wien Zugang zu hochrangig oder höchstrangig ausgebauten Öffis. Das bedeutet, dass eine U-Bahn, eine Straßenbahn oder ein Bus mit maximal Zehn-Minuten-Takt fußläufig erreichbar ist. In den anderen großen Städten haben sechs von zehn Einwohnern Zugang zu hochrangigen Öffis.

Deutlich mehr leben auf dem Land

Allerdings leben in Österreich deutlich mehr Menschen am Land (3,4 Millionen) als in den großen Städten (2,8 Millionen). Und dort lebt nur einer von acht Einwohnern (zwölf Prozent) im Einzugsbereich von hochrangig oder gut ausgebauten Öffis. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) muss sich mit einer Basiserschließung abfinden. Das bedeutet beispielsweise eine S-Bahn alle zwei Stunden oder ein Bus, der vier Mal täglich fährt. Weitgehend ohne öffentliche Verkehrsmittel muss knapp dein Drittel der Menschen am Land auskommen (29 Prozent).

Schließlich lebt auch einer von acht Österreichern (13 Prozent) in einer Region, die gar nicht von den Öffi-Güteklassen erfasst wird. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass dort gar kein öffentlicher Verkehr existiert. Denn die offiziell erhobenen "ÖV-Güteklassen" erfassen nur den regulären Linienverkehr. Oft gebe es am Land Gemeindebusse oder Sammeltaxis, die nur auf Bestellung fahren, sagt VCÖ-Experte Gratzer. Gerade hier wäre aus seiner Sicht die Aufnahme dieser Angebote ins Klimaticket-System wichtig.

