Klimabonus: Zweite Welle für 2024 wird ab Donnerstag ausgezahlt

Davon betroffen sind Personen, die zum ersten Stichtag am 2. Juli noch keinen Anspruch hatten oder deren Regionalkategorie noch nicht erhoben werden konnte. Laut Aussendung des Klimaministeriums ist das bei rund 500.000 Menschen der Fall. Das entspricht einer Auszahlungssumme von rund 96 Millionen Euro. Mit der ersten Welle bekamen knapp 8,7 Millionen Menschen den Klimabonus.

Nun anspruchsberechtigt sind laut Ministerium vor allem Personen, die in der ersten Jahreshälfte 2024 den Hauptwohnsitz gewechselt haben oder nach Österreich gezogen sind. Auch Neugeborene aus dieser Zeitspanne zählen dazu. Rund 400.000 erhalten den Klimabonus per Überweisung, diese soll innerhalb eines Tages ankommen. Die restlichen 100.000 Personen erhalten per Post Gutscheine. Der Versand startet am 12. März.

Mit dem Klimabonus werden die Einnahmen aus der CO2-Steuer umverteilt. Der Sockelbetrag liegt bei 145 Euro. Je nachdem, wie gut die Wohnregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet ist, kommen noch zwischen 50 und 145 Euro Regionalausgleich dazu. Die Auszahlung erfolgt automatisch und ohne Antrag.

