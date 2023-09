Klimabonus: So viel bekommen Sie in Ihrer Gemeinde

Heuer gibt es eine regionale Staffelung: wie hoch der Klimabonus ist, hängt davon ab, wie gut der Wohnort vom öffentlichen Verkehr erschlossen ist. Den höchsten Klimabonus von 220 Euro (Klasse IV) gibt es in Landgemeinden mit nur "grundlegender Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln". Das betrifft österreichweit etwa ein Drittel der Bevölkerung.

Etwa ein Fünftel der Menschen in Österreich erhält den zweithöchsten Bonus ( Klasse III, 185 Euro), ein weiteres Drittel erhält 150 Euro (Klasse II). In diese Kategorie fallen Städte wie Graz, Linz, Salzburg oder auch Wels, Steyr, Gmunden und Braunau. Mit dem Sockelbetrag (110 Euro, Klasse I) muss man sich nur in Wien begnügen – und auch dort nicht überall: Die Bezirke Liesing, Donaustadt und Floridsdorf sowie Währing und Döbling fallen bereits wieder in Klasse II.

Wer Anspruch auf den Klimabonus hat

Ein Antrag für den Klimabonus ist nicht notwendig. Die Kontoüberweisungen sollen laut Klimaschutzministerium in der zweiten Septemberwoche abgeschlossen sein, die postalische Zustellung soll bis Ende Oktober erfolgen.

Den Klimabonus bekommen alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz im Anspruchsjahr für mindestens sechs Monate bzw. 183 Tage in Österreich haben, unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter. Kinder und Jugendliche bekommen die Hälfte, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und einem Behindertenpass bekommen den Höchstbetrag. Wer im ersten Halbjahr umgezogen oder zugezogen ist, bekommt den Klimabonus erst im Frühjahr 2024. Auch auf der Website klimabonus.gv.at/kontakt kann man die individuelle Höhe des heurigen Klimabonus abfragen.

Kritik daran, dass wie schon im Vorjahr auch heuer Asylwerber einen Klimabonus bekommen, übt erneut die FPÖ, die darin "eine Verhöhnung der Österreicher" sieht.

