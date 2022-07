Kleinkind steckte in Spielautomaten fest

Diesen Kinoabend wird eine Familie aus Niederösterreich wohl nicht so schnell vergessen: Für ein kleines Mädchen endete der Ausflug in das Kremser Cinemaplexx mit einem Feuerwehreinsatz. In einem unbeaufsichtigten Moment war das Kleinkind durch die Ausgabeklappe in einen Spielautomaten geklettert und konnte – zwischen all den Stofftieren angekommen – weder vor noch zurück.

Feuerwehr und Rettung im Einsatz

Gegen 22 Uhr rückten deshalb die 29 Kräfte der Feuerwehren Krems und Gneixendorf, eine Polizeistreife und Sanitäter aus, um die junge Dame aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Mit im Gepäck hatten die Feuerwehrleute eine Vielzahl an Rettungsgeräten. "Das Fahrzeug Tank 4 ist auf Menschenrettungen spezialisiert und somit war für jede nur erdenkliche Lage gerüstet", so die Einsatzkräfte.

"Ruhig und gefasst"

Mit einem Halligan-Tool, einer Art Brecheisen, gelang es schließlich rasch, die Front des Automaten aufzuzwängen. Mit wenigen Handgriffen war das Mädchen aus dem Gefängnis, das es mit Spongebob, Minions und überdimensionierten Plüschherzen teilte, befreit.

Mit einer Art Brecheisen wurde die Tür geöffnet. Bild: FF Krems

Während des Einsatzes blieb die Kleine, die auf drei bis vier Jahre geschätzt wurde, "sehr ruhig und gefasst", wie es von der Feuerwehr hieß. Sanitäter des Roten Kreuz Krems untersuchten das Mädchen und konnten Entwarnung geben: Das Kind dürfte den Vorfall unverletzt überstanden haben.