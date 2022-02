Kleine Box an Lkw-Unterseite als Flüchtlingsversteck

Mehr als sechs Stunden in einer wenige Dezimeter hohen "Palettenbox" an der Unterseite eines Lastwagens versteckt: So sollen rund 40 Personen von Rumänien nach Österreich gebracht worden sein. Die Polizei nahm jetzt zwei Männer aus der Türkei im Alter von 39 und 56 Jahren als mutmaßliche Schlepper fest.

Die Polizei hatte den Lkw, den die beiden verwendeten, nach einem Hinweis der deutschen Polizei beobachtet. Zunächst wurde der 39-jährige Verdächtige festgenommen, als er am 22. Jänner mit dem Lkw einen Rastplatz bei Schwechat anfuhr. In der Palettenbox an der Unterseite des Lastwagens befanden sich acht Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft. Sie wurden festgenommen und beantragten Asyl. Sein 56-jähriger Komplize und Landsmann wurde am Freitag in Graz gefasst. Wie die Polizei berichtet, befanden sich die Flüchtlinge während der Fahrten in einer lebensbedrohlichen Situation. Einige sollen wegen der Abgase des Lastwagens unterwegs ohnmächtig geworden sein. Jene acht, die am 22. Jänner gefunden wurden, waren stark unterkühlt. Der 39-Jährige, dass er mindestens acht Mal mit dieser Vorgehensweise insgesamt etwa 40 Flüchtlinge ins Land gebracht habe. Pro Person verlangten die Männer rund 15.000 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei wegen weiterer Mittäter.