Klarheit im Fall Leonie erst in "einigen Wochen"

Mehr als eine Woche nach dem Tod der 13-jährigen Leonie in Wien sind die Umstände, wie das Mädchen gestorben ist, nach wie vor unklar. Ein Gerichtsmediziner hat, wie berichtet, Ersticken als Todesursache angeführt. Detaillierte Aufschlüsse werden aber wohl erst das schriftliche Obduktionsgutachten sowie Expertisen aus den Fachgebieten der Toxikologie und Molekulargenetik bringen – und das werde "noch einige Wochen dauern", sagte am Montag ein Sprecher des Landesgerichts für Strafsachen in Wien.

Derzeit wird gegen einen 16- und einen 18-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge sowie Missbrauchs einer wehrlosen Person ermittelt. Die beiden jungen Männer sowie ein 23-Jähriger sind in U-Haft. Bei dem Älteren geht die Staatsanwaltschaft (StA) im Moment offenbar nicht davon aus, dass er für den Tod der 13-Jährigen verantwortlich beziehungsweise mitverantwortlich war. Ein vierter Verdächtiger, 22 Jahre alt, war laut StA am Montag weiter flüchtig.

An der Tatsache, dass es sich bei den Verdächtigen um Afghanen handelt, die wegen mehrerer Straftaten und gerichtlicher Verurteilungen teils seit längerem einen negativen Asylbescheid erhalten hatten, hat sich ein politischer und juristischer Schlagabtausch entzündet.

"Verfahrensrückstand"

Am Montag betonte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, dass nicht entschiedene Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) daran schuld seien, dass die jungen Männer nicht abgeschoben wurden. Dort wurde gestern ein "Verfahrensrückstand" eingestanden, der "mit Hochdruck" abgearbeitet werde. An Schuldzuweisungen wolle man sich nicht beteiligen, man sei um "Versachlichung" bemüht. Dazu dürfte die Initiative des niederösterreichischen Asyl-Landesrates Gottfried Waldhäusl nicht unbedingt beitragen: Der FPÖ-Politiker präsentiert heute ein Volksbegehren mit dem Titel "Asylstraftäter sofort abschieben".